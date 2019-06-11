В Белом доме подтвердили, что рассчитывают на встречу Путина и Трампа на G20

Белый дом рассчитывает, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп проведут двустороннюю встречу на полях предстоящего саммита G20 в Японии. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.

— Речь идёт о благоприятной возможности встретиться [для обсуждения] некоторых критически важных вопросов в потенциально очень важное время, — рассказал Болтон, выступая на форуме, организованном газетой The Wall Street Journal.

Кроме того, по словам Болтона, Трамп надеется на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Напомним, что саммит "Большой двадцатки" состоится в Осаке 28–29 июня.