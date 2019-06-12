Лукашенко заявил, что углубление интеграции приумножит дружбу с Россией

Эта дата знаменует собой начало важного этапа в новейшей истории РФ, отмечает президент Белоруссии.

Белорусский лидер Александр Лукашенко поздравил российского коллегу Владимира Путина с Днём России. В своём поздравлении он выразил уверенность, что углубление интеграции приумножит дружбу между двумя странами.

— Уверен, что наша совместная работа по углублению двусторонних отношений и интеграционного взаимодействия будет способствовать сохранению и приумножению богатых традиций белорусско-российской дружбы, — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Как отметил президент Белоруссии, праздник знаменует начало нового этапа в новейшей истории России. По словам Лукашенко, РФ, двигаясь по твёрдо выбранному курсу, добилась впечатляющих успехов, которые, в частности, заключаются в государственном строительстве, модернизации экономики и усилении лидирующих позиций на мировой арене.

Белорусский лидер также отдельно отметил, что залогом устойчивого развития общества и его благополучия является приверженность граждан России идеалам патриотизма и сплочённости, а также гордость за достижения своего народа.

Напомним, свои поздравления российскому лидеру ранее направил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.