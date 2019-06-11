Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменов 2019 года

Впервые в истории создания подобных рейтингов три первых места заняли футболисты. Россиян в списке богачей нет.

Нападающий испанской "Барселоны" и футбольной сборной Аргентины Лионель Месси заработал за этот год 127 миллионов долларов и стал самым высокооплачиваемым спортсменом по версии Forbes. И он не единственный футболист в рейтинге самых богатых спортсменов.

Все три места списка впервые в истории заняли именно футболисты. Серебро у игрока итальянского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Его доход составил 109 миллионов долларов.

Бронза принадлежит нападающему французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймару и его 105 миллионам долларов. Возможно, так много в ближайшее время он не заработает. Недавно Неймара обвинила в изнасиловании модель Нажила Триндади.

За Неймаром на четвёртой позиции рейтинга — мексиканский боксёр Сауль Альварес. Он заработал 94 миллиона долларов.

Отметим, что в рейтинг попала лишь одна женщина — американская теннисистка Серена Уильямс. Она заняла 63-е место с доходом почти в 30 миллионов долларов.