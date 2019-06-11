Экс-глава волгоградского СУ СКР арестован по обвинению в теракте

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Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя Следственного управления СК РФ по Волгоградской области Михаила Музраева. Об этом РИА "Новости" узнало от пресс-секретаря суда Ксении Первовласенко.

По предварительным данным, Музраеву предъявлены обвинения в теракте.

Ранее в СКР сообщили, что Музраева проверят на другие преступления.

Напомним, ранее экс-главу регионального СУ СКР и местного предпринимателя задержали по делу о покушении на губернатора Волгоградской области.

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