Прокуратура Венесуэлы арестовала 17 человек в связи с попыткой госпереворота

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Фото © Flickr / Alex Lanz

Генеральная прокуратура Венесуэлы обвинила 17 человек в попытке госпереворота, произошедшей 30 апреля. Об этом сообщил генпрокурор республики Тарек Вильям Сааб.

В связи с совершённой 30 апреля попыткой госпереворота, которую назвали операцией "Свобода", в отношении 34 лиц проводится расследование. Из них 17 человек были задержаны, им предъявлены обвинения, — приводятся слова Сааба пресс-службой ведомства.

Напомним, 30 апреля венесуэльские власти объявили о попытке госпереворота в Каракасе.

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