В Раде назвали политику Зеленского абсурдным продолжением курса Порошенко

Депутат вступилась за своих коллег — Медведчука и Бойко, пытавшихся договориться с премьер-министром России о скидке на газ.

Политика президента Украины Владимира Зеленского продолжает абсурд его предшественника Петра Порошенко. Об этом заявила депутат Верховной рады Наталья Королевская в интервью телеканалу NewsOne.

Подобным образом она прокомментировала санкции в отношении лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука за их визит в Москву.

— Продолжаются политические преследования, это абсурдное продолжение политики режима Порошенко. Когда Виктор Медведчук и Юрий Бойко вполне открыто говорят о возможности получить для Украины сегодня колоссальную скидку на газ, получить возможность для продления договора в 2020 году для украинской газотранспортной магистрали, — пояснила Королевская, добавив, что при этом украинский бюджет сохранит доход в размере трёх миллиардов гривен.

Депутат отметила, что старания Бойко и Медведчука вывести страну из экономического коллапса встречают шквал негатива.

Ранее Лайф сообщал о встрече премьер-министра России Дмитрия Медведева с украинскими политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком. После встречи поддерживающие русофобскую политику депутаты Рады усмотрели признаки госизмены в действиях коллег, прилетевших в Москву.