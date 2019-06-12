В Гонконге из-за протестов перенесли заседание по закону об экстрадиции

Сегодня должно было состояться рассмотрение поправок к законопроекту во втором чтении.

VIDEO: Hong Kong protesters, angry with the city's plan to allow extraditions to China, create barricades near government offices as they prepare to potentially face off with riot police pic.twitter.com/sE85sCdPGb — AFP news agency (@AFP) June 12, 2019

Законодательное собрание Гонконга перенесло заседание по рассмотрению поправок к закону об экстрадиции в связи с многотысячными протестами, заблокировавшими городское движение. Об этом сообщается на сайте правительства специального административного района.

— В соответствии с правилами процедуры 14 (3) председатель Законодательного собрания распорядился, чтобы заседание, которое должно было начаться в среду в 11:00 (6:00 мск. — Прим. Лайфа), было перенесено на более позднее время, — говорится в заявлении.

勇敢的香港青年正在把铁栅栏挪到中共驻港部队的军营前面👍



The Harcourt occupation is being extended up to level with the PLA barracks. pic.twitter.com/iJsQ9tm9kZ — 六四真相 (@truth_198964) June 12, 2019

Отмечается, что время заседания, на котором во втором чтении должны быть рассмотрены поправки к закону об экстрадиции, будет определено позже.

Напомним, 9 июня более одного миллиона человек вышли на митинг в специальном административном районе КНР — Гонконге. Демонстранты протестуют против поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия.