В Гонконге из-за протестов перенесли заседание по закону об экстрадиции

8

Сегодня должно было состояться рассмотрение поправок к законопроекту во втором чтении.

Законодательное собрание Гонконга перенесло заседание по рассмотрению поправок к закону об экстрадиции в связи с многотысячными протестами, заблокировавшими городское движение. Об этом сообщается на сайте правительства специального административного района.

В соответствии с правилами процедуры 14 (3) председатель Законодательного собрания распорядился, чтобы заседание, которое должно было начаться в среду в 11:00 (6:00 мск. — Прим. Лайфа), было перенесено на более позднее время, — говорится в заявлении.

Отмечается, что время заседания, на котором во втором чтении должны быть рассмотрены поправки к закону об экстрадиции, будет определено позже.

Напомним, 9 июня более одного миллиона человек вышли на митинг в специальном административном районе КНР — Гонконге. Демонстранты протестуют против поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×