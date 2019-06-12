В Мексике убили журналистку

Неизвестные убили журналистку региональной газеты Tabasco Hoy Норму Сарабию недалеко от её дома в районе Уиманигильо в штате Табаско на юго-востоке Мексики. Об этом сообщает газета Milenio.

По предварительным данным правоохранителей, в убийстве были задействованы двое мужчин. Задержать их по горячим следам не удалось. По факту начато расследование.

C 2000 года в Мексике убито более 145 сотрудников средств массовой информации, а по данным организации "Репортёры без границ", жертвами насилия в прошлом году в латиноамериканской стране стали девять журналистов.