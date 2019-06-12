Власти ещё не развернули спасательную операцию и не дают официальных комментариев.

В Карибском море пропала лодка с 32 мигрантами на борту. Об этом сообщается на сайте Национальной ассамблеи Венесуэлы.

Судно отправилось в плавание 7 июня из Венесуэлы до острова Кюрасао. Но никто из мигрантов так и не вышел на связь. Официальных комментариев от власти пока нет. Депутат Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Луис Стефанелли считает, что госорганы бездействуют. По его мнению, люди бежали из страны в поисках лучшей жизни, но наверняка попали в стихийное бедствие.

— Велика вероятность того, что случилась трагедия, — отметил депутат.

Напомним, что месяц назад у берегов Туниса затонула лодка с африканскими беженцами. По крайней мере 70 человек погибли.