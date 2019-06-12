Названы регионы — лидеры по рождаемости и смертности

Москва и Московская область стали лидерами среди территорий по обоим параметрам.

В прошлом году в России родилось 1,6 миллиона человек, и Москва стала лидером в списке территорий с самой высокой рождаемостью за год. В столице появились на свет 132,1 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Второе место в рейтинге рождаемости у Московской области (83 тысячи человек). "Бронза" — у Краснодарского края (64,5 тысячи человек). Санкт-Петербург (64 тысячи человек) и Тюменская область (50 тысяч человек) на четвёртом и пятом местах соответственно.

Регион, где за целый год родилось всего 618 человек, — Ненецкий автономный округ. У него последняя строчка в рейтинге. Немногим лучше дела обстоят на Чукотке (625 человек), в Магаданской области (1427 человек), Еврейском АО (1,8 тысячи человек) и Калмыкии (три тысячи человек).

Между тем столица России заняла первое место и в рейтинге по смертности. Здесь за год скончалось 122 тысячи человек. Московская область и Краснодарский край тоже на своих втором и третьем местах (92 и 67 тысяч человек соответственно).

В целом за прошлый год численность населения России снизилась на 1,8 миллиона человек. При этом смертность среди мужчин сократилась почти на 18%.