Байден пообещал американцам победить рак

Смелое заявление связано с личной трагедией, которая произошла в жизни кандидата в президенты США в 2015 году.

Бывший вице-президент США Джо Байден пообещал, что "вылечит рак" в случае его избрания на должность главы государства в 2020 году. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что подобное заявление политик сделал во время предвыборного мероприятия в городе Оттумве, штат Айова. Байден заявил, что понимает сложную ситуацию, в которой оказываются семьи, потерявшие родственника из-за этого недуга. Сын Байдена Бо умер в 2015 году от рака мозга, в связи с этим политик решил не баллотироваться на выборах президента 2016 года.

— Я обещаю вам, что в случае моего избрания президентом, вы увидите самую важную вещь, которая изменит Америку — мы вылечим рак, — сказал Байден.

Его заявления были встречены бурными аплодисментами избирателей.

Напомним, Джозеф Байден официально объявил о намерении баллотироваться в президенты в 2020 году. Согласно опросам, из всех кандидатов в президенты от Демократической партии шансы бывшего вице-президента выиграть праймериз (внутрипартийные выборы) и стать итоговым кандидатом наиболее велики.