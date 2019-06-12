Huawei отложила запуск нового ноутбука из-за позиции США

Теперь всё будет зависеть от того, как долго компания пробудет в чёрном списке США.

Huawei отложила на неопределённый срок запуск нового ноутбука MateBook на платформе Windows. На такое решение китайская компания пошла после того, как США запретили ей покупку компонентов и технологий американских производителей. Об этом сообщили CNBC и The Information.

По данным СМИ, у премьеры MateBook не было чёткой даты, однако новинку должны были продемонстрировать на выставке CES Asia.

Глава потребительского подразделения Huawei Ричард Ю назвал ситуацию неудачной и отметил, что теперь всё будет зависеть от того, как долго компания будет находиться в чёрном списке.

Ранее Лайф рассказывал, что глава управления Белого дома предложил президенту США Дональду Трампу на пару лет отсрочить введение запретов в отношении Huawei. Так как из-за санкций страдает не только китайская сторона, но и американская — многие фирмы используют продукцию из Поднебесной.