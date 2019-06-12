Водонаева назвала причину развода с мужем

Бывшей участнице "Дома-2" "хотелось больше спать" в то время, как "мужчина бы работал", однако Косинус её идею не поддержал.

Телеведущая Алёна Водонаева рассказала, что развелась со вторым мужем диджеем Алексеем Косинусом, потому что мужчина не оправдал её ожиданий. О причинах своего развода она сообщила в эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио".

— Это получился такой юношеский брак. По идее, он должен был случиться в 18 лет, но вот у меня получился в 34 года, — сказала Водонаева и добавила, что развод с супругом пока ещё не оформила.

Пара была вместе всего полтора года, однако супружеская жизнь дала трещину. По словам телеведущей, то, что отношения в семье идут по иному пути, она заметила ещё в прошлом году. В сентябре Водонаева приняла решение поговорить с мужем, поскольку было необходимо что-то менять. Косинус в свою очередь мер никаких не предпринял, поэтому в феврале в их браке была поставлена точка.

— Я тащила весь груз ответственности на себе. Но я устала быть сильной. Я не ругалась. Давала ему шанс, — поделилась Водонаева и уточнила, что сейчас находится с бывшим возлюбленным в "прекрасных отношениях".

Отвечая на вопрос радиоведущей Аллы Довлатовой, каким именно требованиям не соответствовал её супруг, модель пояснила, что ей всегда хотелось быть защищённой в финансовом плане, однако Косинус к этому не стремился, а увлекался творчеством.

— Одним творчеством сыт не будешь. Я вот тоже люблю писать книги, но они не приносят нужного дохода. Я хотела бы больше спать, а чтобы мужчина работал. У нас всё было наоборот, — заключила Водонаева.

Ранее Лайф писал, что бывшая участница проекта "Дом-2" Алёна Водонаева подтвердила слухи о разводе со своим мужем Алексеем Косинусом.