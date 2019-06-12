В Минздраве опровергли миф о безопасности электронных сигарет

Достоверных данных о том, что электронные сигареты меньше обычных вредят организму, нет: и те и другие вызывают никотиновую зависимость. Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты" сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

— По данным ВОЗ, в настоящее время не имеется однозначных доказательств того, что устройства, предназначенные для потребления никотина способами, отличными от курения табака, менее вредны, чем обычные, — рассказали в Минздраве.

В ведомстве отметили увеличение распространённости электронных сигарет прежде всего среди молодёжи. По этим причинам министерство считает, что табачные изделия и электронные системы доставки никотина должны регулироваться одинаково.

Ранее комиссия Правительства РФ поддержала проект закона о распространении антитабачных мер на электронные сигареты, вейпы и кальяны, в частности — о запрете их употребления в общественных местах.