В Нотр-Даме впервые после пожара проведут литургию

Из соображений безопасности до мероприятия допустят только 20 участников. Остальные увидят трансляцию мессы по телевизору.

В пострадавшем при пожаре соборе Нотр-Дам-де-Пари в предстоящую субботу пройдёт первая после ЧП литургия. Об этом сообщает France 24.

Месса будет проходить в боковой часовне. Её проведёт архиепископ Парижа Мишель Опети. Из соображений безопасности до мероприятия допустят только 20 участников. Однако для всех желающих мессу будут транслировать по французскому телевидению.

Напомним, пожар в Нотр-Даме произошёл 15 апреля. Спустя пару часов после возгорания рухнули крыша и знаменитый шпиль здания. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о пятилетнем плане по восстановлению собора Парижской Богоматери.

Уже принят в первом чтении законопроект о введении налоговых послаблений для лиц, которые пожертвуют деньги на реставрацию.