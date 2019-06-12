Известная киберспортсменка из России погибла при загадочных обстоятельствах

Лия Новикова умерла в ночь на 12 июня в ванной. Не исключено, что девушка просто поскользнулась.

Российская звезда покера и киберспортсменка Лилия Новикова скончалась в Москве незадолго до своего 27-го дня рождения. О трагическом происшествии сообщается на странице её официальной группы во "ВКонтакте".

— Не знаю, как в таких случаях обычно сообщают, я очень долго думал, и мне очень тяжело писать это. Лия скончалась. Вчера. Несчастный случай. Её больше нет. Она нас покинула, — написано в паблике.

"Московский комсомолец" выяснил, что девушка погибла в ночь на 12 июня в собственной ванной. Когда родители не дозвонились до дочери, они попросили зайти к ней соседку, у которой были ключи.

Женщина обнаружила тело девушки в ванной и вызвала медиков. Следов насильственных действий на теле не было. По одной из версий, девушка могла поскользнуться и упасть.

Один из друзей Лилии Новиковой рассказал журналистам, что у девушки был контракт с самым известным покерным сайтом в мире и она представляла Россию на мировых соревнованиях.

Между тем близкие девушки предупреждают о мошенниках, которые собирают деньги якобы для помощи её родителям. Но они ни в чём не нуждаются. При этом место похорон отец и мать держат в секрете, как и не разглашают подробности случившегося.

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