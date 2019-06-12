В Череповце приготовили самый большой в России бутерброд

Длина снека — 100 метров 83 сантиметра, вес — 110 килограммов. Он войдёт в Книгу рекордов России.

Бутерброд с маслом длиной в 100 метров 83 сантиметра и весом в 110 килограммов приготовили в Череповце. Приготовление гигантского снека происходило в рамках верещагинского фестиваля "Молочные традиции", который приурочен ко Дню города и Дню России.

Для создания бутерброда понадобилось 60 килограммов масла. Наряду с профессиональными кулинарами в создании закуски участвовали все желающие, а следил за процессом главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко. Позже он зарегистрировал череповецкий рекорд.

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