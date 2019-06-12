Трамп подтвердил намерение встретиться с Путиным на G20

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Фото © AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что надеется встретиться с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20, который состоится в Японии. Об этом сообщает AFP.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у Кремля нет подтверждений от США о готовности к встрече лидеров двух стран. Более того, он отметил, что американская сторона не инициировала подготовку к переговорам.

Напомним, Белый дом и ранее отмечал, что они рассчитывают на встречу двух лидеров на полях предстоящего саммита G20 в Японии. Встреча "Большой двадцатки" состоится в Осаке 28–29 июня.

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