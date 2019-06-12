Трамп подтвердил намерение встретиться с Путиным на G20

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что надеется встретиться с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20, который состоится в Японии. Об этом сообщает AFP.

#BREAKING Trump says he will meet Putin at G20 summit in Japan pic.twitter.com/gbR46Rsov5 — AFP news agency (@AFP) 12 июня 2019 г.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у Кремля нет подтверждений от США о готовности к встрече лидеров двух стран. Более того, он отметил, что американская сторона не инициировала подготовку к переговорам.

Напомним, Белый дом и ранее отмечал, что они рассчитывают на встречу двух лидеров на полях предстоящего саммита G20 в Японии. Встреча "Большой двадцатки" состоится в Осаке 28–29 июня.