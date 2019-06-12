Трамп рассказал о возможных санкциях против участников "Северного потока — 2"

Администрация Президента США рассматривает возможность введения односторонних санкций в отношении участников проекта "Северный поток — 2". При этом в Вашингтоне не отрицают, что участвующие в нём государства вольны строить трубопровод, заявил американский лидер Дональд Трамп.

— Мы защищаем Германию от России, а Россия получает миллиарды и миллиарды долларов от Германии, — сказал президент США журналистам во время переговоров со своим польским коллегой Анджеем Дудой, критикуя решение ФРГ строить трубопровод. Об этом сообщает Bloomberg.

Трамп не стал уточнять, какие страны могут попасть под санкции Соединённых Штатов.

Также американский лидер подтвердил намерение встретиться с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в японской Осаке.

Напомним, что проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода по Балтийскому морю от России до Германии. Предполагается, что газопровод мощностью 55 млрд кубометров газа в год пройдёт через территориальные воды или исключительные экономические зоны Швеции, Финляндии и Дании. Последняя, впрочем, пока не дала разрешения на строительство.