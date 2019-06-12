Вратарь сборной России Лунёв рассказал об инциденте во Внуково

Вратарь футбольного клуба "Зенит" и национальной сборной России Андрей Лунёв в интервью "Пятому каналу" рассказал, почему вступил в перепалку с сотрудником авиакомпании "Россия" в аэропорту Внуково.

По словам спортсмена, регистрация на рейс закрывалась, ему нужно было оплатить багаж, а сотрудник авиакомпании задерживал его и тянул время.

— Я резко отреагировал, сказал "хватит уже", это уже надоело просто всё потому что, у нас была задача просто уехать и всё. Никого не трогали, никому не мешали, — заявил футболист, отметив, что его захлестнули эмоции.

Ранее Лайф сообщал, что вратарь сборной России по футболу Андрей Лунёв устроил скандал в аэропорту при общении с представителями авиакомпании "Россия" у стойки регистрации. По данным телеграм-канала Life Shot, футболист находился в нетрезвом состоянии. Лунёв был отстранён от рейса, так как общался с сотрудниками службы авиационной безопасности на повышенных тонах.