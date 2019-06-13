Трамп выразил надежду на улучшение отношений Польши и России

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что отношения между Москвой и Варшавой улучшатся. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, в которой также участвовал польский президент Анджей Дуда.

По предварительным данным, Трамп вставил свой комментарий в тот момент, когда Дуда начал критиковать политику России в ответ на вопрос об отношениях между странами.

— Я хотел бы завершить (ответ Дуды. — Прим. Лайфа) и выразить надежду (на то. — Прим. Лайфа), что у Польши будут отличные отношения с Россией. Я абсолютно уверен, что это возможно, — отметил политик.

Ранее сообщалось, что Дуда заявил о том, что хочет видеть Россию в качестве друга своей страны.