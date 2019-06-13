Во время реставрации больницы в Москве нашли рукописные документы 19 века

Медицинские рукописные документы конца XIX века нашли в одном из корпусов Яузской больницы № 23 во время реставрации. Об этом сообщили на сайте мэра Москвы.
— Бумаги обнаружили на полу чердака больничного корпуса под слоем керамзита. Это гравий из обожжённой глины, который применяется в строительстве в качестве утеплителя, — говорится в сообщении.
Специалисты по реставрации восстановят фрагмент этикетки от пузырька с морфием и направление "в операционный блок" с подписью на обратной стороне "Глаголев. 28 октября 1884 года".
Также реставраторам документов предстоит изучить лист из книги господина Комарова, где были записаны назначения для пациентов в палатах. Эта находка, предположительно, 1887 года.
Примечательно, что документы, написанные каллиграфическим почерком, более 100 лет находились в холодном чердачном помещении с постоянным перепадом температур и влажности, но хорошо сохранились.
Напомним, что 15 июня в Большом Кремлёвском сквере будут представлены находки археологических раскопок XVIII и XIX веков. Пока их продемонстрировали только президенту России Владимиру Путину.
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