Во время реставрации больницы в Москве нашли рукописные документы 19 века

На чердаке больничного корпуса обнаружены лист назначений из книги господина Комарова и этикетка от пузырька с морфием. Документы хорошо сохранились.

Медицинские рукописные документы конца XIX века нашли в одном из корпусов Яузской больницы № 23 во время реставрации. Об этом сообщили на сайте мэра Москвы.

— Бумаги обнаружили на полу чердака больничного корпуса под слоем керамзита. Это гравий из обожжённой глины, который применяется в строительстве в качестве утеплителя, — говорится в сообщении.

Специалисты по реставрации восстановят фрагмент этикетки от пузырька с морфием и направление "в операционный блок" с подписью на обратной стороне "Глаголев. 28 октября 1884 года".

Также реставраторам документов предстоит изучить лист из книги господина Комарова, где были записаны назначения для пациентов в палатах. Эта находка, предположительно, 1887 года.

Примечательно, что документы, написанные каллиграфическим почерком, более 100 лет находились в холодном чердачном помещении с постоянным перепадом температур и влажности, но хорошо сохранились.

Напомним, что 15 июня в Большом Кремлёвском сквере будут представлены находки археологических раскопок XVIII и XIX веков. Пока их продемонстрировали только президенту России Владимиру Путину.