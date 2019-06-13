На Украине вновь запретили сериал "Сваты"

Эксперты считают, что семья героев с русской фамилией выглядит образованнее семьи с украинской фамилией.

Члены экспертного совета Госкино Украины отказали группе 1+1 media в выдаче повторного прокатного удостоверения на второй сезон сериала "Сваты" производства компании "Киноквартал".

— Группа 1+1 media возмущена таким решением и считает его необоснованным, нелогичным и политически мотивированным, особенно с учётом последнего решения Шестого апелляционного административного суда. Ранее, 15 мая, суд не удовлетворил апелляционные жалобы СБУ и Госкино на решение суда о снятии запрета с сериала "Сваты", — сообщили в пресс-службе медиагруппы.

Эксперты считают, что сериал якобы развивает у граждан комплекс неполноценности, так как в нём семья героев с русской фамилией выглядит образованнее семьи с украинской фамилией.

— Нам по-прежнему непонятно, почему объектом публичных нападок стал украинский продукт, сделанный на Украине, в украинской студии за украинские деньги и который транслировался на двух украинских общенациональных каналах, — подчеркнули в 1+1 media.

В 2015 году на Украине вступил в силу закон, позволяющий запретить показ фильмов, сериалов и песен, которые, по мнению Киева, содержат "российскую пропаганду". Среди запрещённых картин оказался и сериал "Сваты".

В марте 2019 года суд в Киеве отменил запрет на показ сериала.