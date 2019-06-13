Адвокат прокомментировал Лайфу фотографии с "воскресшим" Цапком

Адвокат Сергея Цапка прокомментировал Лайфу сообщения о том, что главаря кущёвской банды, который скончался в СИЗО в 2014 году, якобы заметили живым в Сочи.
— Человек на фото действительно похож, но есть нюанс — Сергей Цапок умер в СИЗО. Он умер — я уверен абсолютно. Его видела следственная группа, его опознали потерпевшие, его вскрыли и его похоронили. Сложно после этого ожить, — отметил Игорь Скрипка.
Напомним, в Сети распространились фото с места ДТП в Сочи — на них заметили мужчину, похожего на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка. Теперь жители станицы Кущёвской сомневаются в том, что главарь банды Цапок действительно скончался.
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