Адвокат прокомментировал Лайфу фотографии с "воскресшим" Цапком

Банда Цапка орудовала в Краснодарском крае с начала 90-х, в ноябре 2013 года суд приговорил Сергея Цапка к пожизненному сроку, а в 2014 он умер от инсульта в СИЗО.

Адвокат Сергея Цапка прокомментировал Лайфу сообщения о том, что главаря кущёвской банды, который скончался в СИЗО в 2014 году, якобы заметили живым в Сочи.

— Человек на фото действительно похож, но есть нюанс — Сергей Цапок умер в СИЗО. Он умер — я уверен абсолютно. Его видела следственная группа, его опознали потерпевшие, его вскрыли и его похоронили. Сложно после этого ожить, — отметил Игорь Скрипка.

Напомним, в Сети распространились фото с места ДТП в Сочи — на них заметили мужчину, похожего на умершего главаря кущёвской банды Сергея Цапка. Теперь жители станицы Кущёвской сомневаются в том, что главарь банды Цапок действительно скончался.