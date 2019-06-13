Фьюри назвал Владимира Кличко жалким лузером и пообещал сниться в кошмарах

Британский спортсмен также заявил, что украинский боксёр его "никогда не победит".

Британский боксёр Тайсон Фьюри раскритиковал украинского коллегу Владимира Кличко. Вспомнив про свою победу, спортсмен назвал украинца неудачником и жалким лузером, сообщает iFL TV.

— Он большой неудачник, жалкий лузер. Кличко никогда не был хорош, — сказал Фьюри.

Британец отметил, что не знает, вернётся ли Кличко на ринг, но пообещал, что будет сниться ему в ночных кошмарах. Фьюри также выразил уверенность, что украинский боксёр его никогда не победит.

— Ты никогда не победишь меня. Помни: я надрал тебе зад, — резюмировал британский спортсмен.

Как сообщалось ранее, Владимир Кличко заявил о готовности вернуться на ринг за $100 млн.