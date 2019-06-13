Пытавшегося угнать самолёт "Аэрофлота" пассажира признали невменяемым

Дело, заведённое на него, направили в суд "для применения принудительной меры медицинского характера".

Житель Сургутского района Павел Шаповалов, который пытался угнать самолёт "Аэрофлота" с пассажирами, признан невменяемым, страдающим психиатрическим расстройством. Таково заключение комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы.

Как сообщила пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, расследование происшествия завершено, дело направлено в суд Ханты-Мансийского автономного округа "для применения принудительной меры медицинского характера" к обвиняемому.

Следователи отметили, что проделали "значительную работу": допросили не менее 100 свидетелей и потерпевших в происшествии, провели обыски, выемки документов. А также получили результаты 10 экспертиз помимо психолого-психиатрической.

Напомним, 22 января 2019 года пассажир рейса Сургут — Москва Павел Шаповалов требовал от экипажа долететь до Афганистана и угрожал оружием. В итоге пилоты приняли решение о вынужденной посадке в Ханты-Мансийске.