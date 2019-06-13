СМИ: Атакованный в Оманском заливе танкер затонул после попадания торпеды

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Фото © almayadeen.net

В нанятый тайваньской энергетической компанией СРС танкер Front Altair, который доставлял топливо с Ближнего Востока, "предположительно, попала торпеда". Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя компании.

В свою очередь, как сообщает телеканал "Аль-Маядин", после попадания торпеды танкер Front Altair затонул.

Инцидент произошёл около четырёх часов утра по времени GMT. Как сообщалось ранее, атакованные танкеры — Front Altair (который ходит под флагом Норвегии) и Kokuka Courageous (Панама). По данным арабских и иранских СМИ, в Оманском заливе спасли всех моряков с атакованных морских судов.

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