Россиянка умерла после диабетической комы на Бали

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Фото © Instagram/art.vinter

35-летнюю туристку забрали в больницу в состоянии диабетической комы. При ней был обнаружен шприц с инсулином.

Уроженка Волгоградской области Наталья Винтер скончалась в реанимационном отделении одной из клиник Бали. За жизнь 35-летней пациентки медики боролись больше суток, однако спасти её не удалось. По предварительным данным, причиной смерти россиянки стала диабетическая кома — состояние, развивающееся в результате недостатка инсулина в организме у больных сахарным диабетом.

<p>Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/Brib5hFHgnP/" target="_blank">art.vinter</a></p>

По информации издания "Блокнот Волгограда", Наталья Винтер переехала на Бали несколько месяцев назад. Женщина зарабатывала на жизнь продажей украшений через Интернет. Тело россиянки планируют кремировать, а прах развеять на острове. Так, по крайней мере, решили её друзья.

Известно, что на родине у Натальи остались отец и старенькая бабушка. Мужа и детей у покойной не было.

<p>Фото © Instagram<a href="https://www.instagram.com/p/BsVUf1hn1lW/" target="_blank">/art.vinter</a></p>

Ранее Лайф рассказывал о молодой россиянке, которая внезапно умерла на отдыхе в Доминикане. 31-летняя туристка была госпитализирована в тяжёлом состоянии с жалобами на боли в сердце. Её поместили в реанимацию, однако спасти не смогли.

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