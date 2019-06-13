Россиянка умерла после диабетической комы на Бали

35-летнюю туристку забрали в больницу в состоянии диабетической комы. При ней был обнаружен шприц с инсулином.

Уроженка Волгоградской области Наталья Винтер скончалась в реанимационном отделении одной из клиник Бали. За жизнь 35-летней пациентки медики боролись больше суток, однако спасти её не удалось. По предварительным данным, причиной смерти россиянки стала диабетическая кома — состояние, развивающееся в результате недостатка инсулина в организме у больных сахарным диабетом.

По информации издания "Блокнот Волгограда", Наталья Винтер переехала на Бали несколько месяцев назад. Женщина зарабатывала на жизнь продажей украшений через Интернет. Тело россиянки планируют кремировать, а прах развеять на острове. Так, по крайней мере, решили её друзья.

Известно, что на родине у Натальи остались отец и старенькая бабушка. Мужа и детей у покойной не было.

Ранее Лайф рассказывал о молодой россиянке, которая внезапно умерла на отдыхе в Доминикане. 31-летняя туристка была госпитализирована в тяжёлом состоянии с жалобами на боли в сердце. Её поместили в реанимацию, однако спасти не смогли.