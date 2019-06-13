Затопление танкера в Оманском заливе опровергли, он продолжает гореть

Команду судна, перевозившего 75 000 тонн лёгкой нефти, смогли эвакуировать, они невредимы.

Норвежская компания Frontline, которая владеет атакованным в Оманском заливе нефтяным танкером, опровергла информацию о затоплении судна. Об этом сообщает газета Verdens Gang со ссылкой на судовладельца Джона Фредриксена.

— У нас есть спасательная лодка на танкере Front Altair, и он не потоплен, — заявил он.

При этом в компании подтвердили, что после взрыва на борту нанятого судна, которое доставляло 75 000 тонн лёгкой нефти с Ближнего Востока, произошёл пожар.

— Капитан быстро принял решение об эвакуации корабля, чтобы обезопасить экипаж. Команда была поднята сухогрузом Hyundai Dubai, который находился неподалёку. Мы очень рады, что все члены экипажа остались невредимыми в результате инцидента, — сказал генеральный директор Frontline Роберт Хвиде Маклеод.

Кроме того, гендиректор уточнил, что причина взрыва на данный момент по-прежнему неизвестна. В компании не могут подтвердить информацию, что корабль был атакован торпедой, как сообщалось ранее.

Напомним, неизвестные в Оманском заливе атаковали два танкера — Front Altair (который ходит под флагом Норвегии) и Kokuka Courageous (Панама). Среди членов экипажа одного из судов могли быть граждане РФ.