Затопление танкера в Оманском заливе опровергли, он продолжает гореть

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Фото © Twitter / Babak Taghvaee

Команду судна, перевозившего 75 000 тонн лёгкой нефти, смогли эвакуировать, они невредимы.

Норвежская компания Frontline, которая владеет атакованным в Оманском заливе нефтяным танкером, опровергла информацию о затоплении судна. Об этом сообщает газета Verdens Gang со ссылкой на судовладельца Джона Фредриксена.

У нас есть спасательная лодка на танкере Front Altair, и он не потоплен, — заявил он.

При этом в компании подтвердили, что после взрыва на борту нанятого судна, которое доставляло 75 000 тонн лёгкой нефти с Ближнего Востока, произошёл пожар.

Капитан быстро принял решение об эвакуации корабля, чтобы обезопасить экипаж. Команда была поднята сухогрузом Hyundai Dubai, который находился неподалёку. Мы очень рады, что все члены экипажа остались невредимыми в результате инцидента, — сказал генеральный директор Frontline Роберт Хвиде Маклеод.

Кроме того, гендиректор уточнил, что причина взрыва на данный момент по-прежнему неизвестна. В компании не могут подтвердить информацию, что корабль был атакован торпедой, как сообщалось ранее.

Напомним, неизвестные в Оманском заливе атаковали два танкера — Front Altair (который ходит под флагом Норвегии) и Kokuka Courageous (Панама). Среди членов экипажа одного из судов могли быть граждане РФ.

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