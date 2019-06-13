Мошенник обманул семью Алибасова на 800 тысяч, вернув не того кота

Родственники продюсера расстроены произошедшим, но намерены продолжать поиски подлинного Чучи.

Мошенник обманул близких Бари Алибасова, отдав им вместо сбежавшего сфинкса по кличке Чуча другого кота. Об этом Лайфу сообщил PR-директор продюсера и группы "На-На" Вадим Горжанкин.

— Воспользовавшись тем, что сына Бари Каримовича не было в Москве, аферист получил 800 тысяч рублей, но вместо Чучи, как выяснилось позже, принёс совершенно другого лысого кота, — заявил Горжанкин.

По словам представителя продюсера, мошенник сказал, что торопится на поезд, и не стал подниматься в квартиру Алибасова. Он передал животное на улице сотруднице продюсера, после чего получил 800 тысяч рублей и быстро ушёл.

— Когда же через полчаса приехал помощник Бари Каримовича Сергей Моцарь, хорошо знающий Чучу, то оказалось, что это не то животное, хотя и той же породы, — уточнил Горжанкин.

По словам PR-директора Алибасова, родственники продюсера расстроены произошедшим, но намерены продолжать поиски кота.

— Бари (сын Бари Алибасова. — Прим. Лайфа) сказал, что договорённость о выплате вознаграждения нашедшему Чучу остаётся в силе. Поиск продолжается, — сказал Горжанкин.

Он отметил, что в настоящее время близкие Алибасова решают вопрос об обращении в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении дела по факту мошенничества.

Как сообщал Лайф, кот по кличке Чуча пропал из квартиры Бари Алибасова вечером 11 июня во время пресс-конференции для журналистов. Продюсеру, который находится в больнице, об исчезновении любимца рассказывать не стали. Подруга Алибасова писательница Лена Ленина назвала фейком новость о пропаже канадского сфинкса, предположив, что окружение продюсера пиарится на его госпитализации и позволяет себе много лишнего.