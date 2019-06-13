Медики раскрыли опасные последствия чашки кофе по утрам

Кофе вызывает не меньшую зависимость, чем никотин. Отказ от привычки взбодриться по утрам горячим напитком в половине случаев приводит к проявлению симптомов абстинентного синдрома. Об этом сообщил портал "Медикфорум".
Абстинентный синдром проявляется раздражительностью, плохим настроением, резким упадком сил и энергии. Замечено, что зависимость от кофеина укрепляется у тех, кто живёт в холодном климате. При этом специалисты ставят кофеманию в один ряд с курением и употреблением наркотиков.
— Что кофе, что алкоголь, что наркотики — они воздействуют на эндорфиновую систему, которая отвечает за наше состояние. <...> С кофе чувствуем себя бодрее, — отметил врач-нарколог Алексей Луньков.
Регулярная стимуляция организма с помощью кофе может привести к истощению и даже довести человека до инсульта. Если у человека повышена чувствительность к кофеину, то употребление кофе способно стать причиной сосудистой патологии, отметили медики.
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