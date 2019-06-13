Климкин назвал визиты Зеленского в Париж и Берлин разведкой боем

От этих встреч, по словам министра иностранных дел Украины, зависит тактика в отношении Донбасса.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что предстоящие визиты президента Владимира Зеленского во Францию и Германию станут "разведкой боем". Лидеры государств рассмотрят вопрос о ситуации в Донбассе.

— На повестке дня будет не просто знакомство, не просто обмен идеями, обмен мнениями, будут очень существенные вопросы. От этого зависит наша тактика в отношении оккупированного Донбасса, освобождение наших ребят: и политических заключённых, и военнопленных, — сказал Павел Климкин в интервью телеканалу TCH.

По мнению украинского министра, также важно, какие позиции займут канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон в отношении Совета Европы. По данным агентства УНН, президент Украины посетит Париж и Берлин 17 и 18 июня.

Отметим, что 4 июня Владимир Зеленский побывал в Брюсселе. Павел Климкин назвал это визит рекогносцировкой (разведка для получения сведений о противнике, производимая лично командиром. — Прим. Лайфа).

Также отметим, что накануне ВСУ сообщили о том, что украинские военные вплотную подошли к Донецку.