В ВСУ сообщили, что украинские силовики подошли к Донецку

Украинские военные вплотную подошли к Донецку. Такой информацией поделился представитель 24-й механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий.

— Разведчики бригады зашли в так называемую серую зону для того, чтобы улучшить своё тактическое положение — отодвинуть свою глубину от местного населения, — заявил он в эфире радиостанции "Армия FM".

По его данным, расстояние от позиций силовиков до Донецка и Александровки составляет около 100–250 метров.

Напомним, ранее контактная группа договорилась о подготовке к очередному перемирию в Донбассе. После этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в обострении ситуации в регионе. Позже украинские военные сообщили, что в результате обстрелов в ночь на 7 июня двое силовиков погибли, ещё восемь получили ранения. При этом СКР возбудил пять новых уголовных дел по фактам обстрелов населённых пунктов ДНР и ЛНР со стороны ВСУ.