Зеленский обвинил Россию в обострении ситуации в Донбассе

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Зеленский обвинил Россию в обострении ситуации в Донбассе

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Фото © Kay Nietfeld / dpa/ТАСС

Украинский президент Владимир Зеленский обвинил российские власти в обострении конфликта в Донбассе. С его слов, за последние сутки из-за обстрела позиций украинских военных погибло три человека, ещё трое ранены.

Обращаюсь к руководству РФ: обострение конфликта является не лучшим фоном для возобновления переговоров, — написал Зеленский в "Твиттере".

О том, что Владимир Зеленский готов к переговорам с Россией и к урегулированию конфликта в Донбассе, стало известно накануне. Однако в ДНР считают, что украинский лидер "продолжает лицедействовать и боится принимать ответственные решения".

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