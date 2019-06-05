Зеленский обвинил Россию в обострении ситуации в Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский обвинил российские власти в обострении конфликта в Донбассе. С его слов, за последние сутки из-за обстрела позиций украинских военных погибло три человека, ещё трое ранены.

— Обращаюсь к руководству РФ: обострение конфликта является не лучшим фоном для возобновления переговоров, — написал Зеленский в "Твиттере".

О том, что Владимир Зеленский готов к переговорам с Россией и к урегулированию конфликта в Донбассе, стало известно накануне. Однако в ДНР считают, что украинский лидер "продолжает лицедействовать и боится принимать ответственные решения".