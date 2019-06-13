Голикова: Половина семей с детьми находится за чертой бедности

Причём эта ситуация наблюдается вне зависимости от региона Российской Федерации.

В России практически каждая вторая семья с детьми находится за чертой бедности. Такую статистику привела заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова в ходе круглого стола, посвящённого обсуждению дополнительных мер по поддержке семей.

При этом вице-премьер РФ добавила, что проблема низких доходов в семьях с детьми не обусловлена территориальным фактором — она затрагивает все регионы России.

— Все регионы, безусловно, объединяет одна проблема на сегодняшний день: наиболее бедными являются семьи с детьми, в особенности многодетные семьи. 51% из них находятся за чертой бедности, — цитирует Голикову ТАСС.

Ранее Голикова заявляла, что по итогам 2018 года общее число россиян, чьи доходы были ниже прожиточного минимума, сократилось на 0,3% в сравнении с предыдущим годом. Таким образом, количество бедных — с доходами ниже прожиточного минимума — сократилось на 400 тысяч человек.