Путин дал гражданство России американскому переводчику стихов Пушкина

Американский поэт, драматург и судебный юрист Джулиан Генри Лоуэнфельд получил гражданство РФ. Соответствующий указ президента России Владимира Путина размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
По данному документу в российское гражданство принято 73 человека. Ещё двое вышли из гражданства России.
Джулиан Генри Лоуэнфельд родился в Вашингтоне в 1963 году в семье потомственных юристов. Он считается одним из лучших переводчиков произведений Александра Пушкина на английский язык. Лоуэнфельд помимо английского свободно владеет русским, немецким, испанским, французским и итальянским языками. Сам он признавался Лайфу, что при переводе стихотворений Пушкина главное — это сохранить ритм.
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