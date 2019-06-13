Путин дал гражданство России американскому переводчику стихов Пушкина

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Джулиан Генри Лоуэнфельд. Фото © LIFE

Американский поэт, драматург и судебный юрист Джулиан Генри Лоуэнфельд получил гражданство РФ. Соответствующий указ президента России Владимира Путина размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

По данному документу в российское гражданство принято 73 человека. Ещё двое вышли из гражданства России.

Джулиан Генри Лоуэнфельд родился в Вашингтоне в 1963 году в семье потомственных юристов. Он считается одним из лучших переводчиков произведений Александра Пушкина на английский язык. Лоуэнфельд помимо английского свободно владеет русским, немецким, испанским, французским и итальянским языками. Сам он признавался Лайфу, что при переводе стихотворений Пушкина главное — это сохранить ритм.

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