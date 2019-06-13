Найдена единственная запись голоса Фриды Кало — аудио

На записи художница читает посвящённое её мужу Диего Ривере эссе "Портрет Диего".

Сотрудники Национальной библиотеки Мексики нашли единственную запись с возможным голосом художницы Фриды Кало. Как сообщает The Guardian, её голос ранее никто не слышал, но, к примеру, французский фотограф Жизель Фройнд описывала его как "мелодичный и тёплый".

Работникам библиотеки удалось обнаружить запись пилотного эпизода радиошоу El Bachiller, которая была сделана в 1953–1954 годах. На ней Кало читает посвящённое её мужу Диего Ривере эссе "Портрет Диего".

— Он гигантский, огромный ребёнок с дружелюбным лицом и грустным взглядом, — рассказывает художница.

По словам министра культуры Мексики Алехандры Фраусто Герреро, если специалисты подтвердят аутентичность записи, то это будет единственное сохранившееся свидетельство голоса Кало.

Ранее сообщалось, что неизвестную картину Фриды Кало продали на аукционе за $1,8 млн.