Отец девочки, сломавшей на батуте позвоночник: Вместо страховки там лежал матрас

По словам мужчины, пострадавших могло быть больше, так как на батуте в момент ЧП находилось около десяти ребятишек разного возраста.

Папа пятилетней девочки из Якутска, которая сломала позвоночник на батуте, рассказал Лайфу, что у аттракциона не было специальной ограждающей сетки. По сути, его дочка провалилась в отверстие в фигуре и упала с двухметровой высоты практически на голый асфальт.

— Там есть пустые места, получается, в батуте должны были сетки стоять ограждающие, чтобы туда не упали. А там ничего этого не было. <...> А в виде страховки у них там какой-то ватный матрас лежит, — рассказал Василий.

При этом пострадавших могло быть больше. В момент ЧП на батуте находилось около десяти детей — пускали всех подряд от трёх до двенадцати лет. Травмы получила ещё одна пятилетняя девочка — у неё перелом запястья. А дочка Василия сейчас находится в больнице вместе со своей мамой.

— Говорят, компрессионный перелом позвоночника. Ходить-то будет, просто травма очень серьёзная, как бы осложнения не пошли или ещё что… — отметил мужчина.

По словам Василия, владелец аттракциона видел, как всё произошло. Пока на бизнесмена не накинулись очевидцы, он не проявлял никакого участия, вспомнил мужчина.

— Потом в медцентр он ещё приезжал, узнавал, что с детьми. Материальную компенсацию он не предлагал, — рассказал он.

Напомним, ЧП произошло 9 июня. Однако батут убрали только накануне. Перед этим его успела осмотреть уполномоченный по правам ребёнка. Также известно, что сегодня следователи возбудили уголовное дело за "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".