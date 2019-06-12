Две девочки получили переломы после падения с батута в Якутске

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Фото © VK / СУ СКР по Республике Саха (Якутия)

Они упали с двухметровой высоты через малозаметное отверстие в надувном аттракционе.

Две пятилетние девочки получили серьёзные переломы после падения с надувного батута на асфальт в Якутске. Об этом сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Инцидент произошёл в минувшие выходные на Комсомольской площади. Как отметил отец одной из девочек, его дочь в результате падения сломала позвоночник, а другая получила перелом запястья. Сообщается, что девочки упали с двухметровой высоты через малозаметное отверстие в надувном аттракционе.

Сейчас по данному факту следователи начали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, что ранее в Тольятти несколько детей пострадали в результате переворачивания батута.

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