В Белоруссии казнили осуждённого за убийство трёх человек

В Белоруссии мужчину казнили за убийство трёх человек. Смертный приговор был приведён в исполнение путём расстрела, сообщил незарегистрированный правозащитный центр "Весна".

В декабре 2015 года Александр Жильников и Вячеслав Сухарко убили мужчину и его девушку. Изначально они должны были лишь "проучить" своих жертв по просьбе бывшей подруги молодого человека, которая не смогла смириться с тем, что он ушёл к другой. После задержания Жильникова и Сухарко стало известно об их причастности к убийству мужчины, который сдавал комнату одному из них.

Как отмечается, судьба Сухарко неизвестна.

— Но, как показывает практика, приговоры одновременно приводятся в исполнение по отношению ко всем осуждённым к высшей мере по одному делу, — уточнили в правозащитном центре.

Напомним, в декабре 2018 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не может удивить представителей российских СМИ отменой смертной казни.