Сын Сергея Зверева ушёл в монастырь

Молодой человек смог привыкнуть к местным обычаям: помогал по хозяйству и пытался понять, как ему примириться с собственным прошлым.

Сергей Зверев, сын знаменитого стилиста, обиделся на интервью отца и на целый месяц отправился в Борисоглебский монастырь. Об этом он заявил в программе Андрея Малахова "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".

— Последней каплей стало то, что отец рассказал, как я появился в его жизни. Также он оскорбил мою жену. Но я же не буду с ним ссориться. Просто я никому ничего не сказал, отключил телефоны и ушёл в монастырь. Я ушёл лечить свою душу, — рассказал Зверев-младший.

Несмотря на то что ранее он был участником мероприятий с участием звёзд шоу-бизнеса, жил в престижной квартире в центре Москвы, он смог привыкнуть к обычаям монастыря: помогал по хозяйству и пытался понять, как ему примириться с собственным прошлым.

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