Потомки Моны Лизы получили российское гражданство

Княгини Строцци также, предположительно, являются потомками первых русских эмигрантов.

Две итальянские княгини с русскими корнями Наталия и Ирина Строцци получили гражданство РФ. Соответствующий указ президента России Владимира Путина был размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, Ирина Луиза Строцци Майорка Ренци, родившаяся в Италии 26 июля 1982 года, и Наталия Констанца Строцци Майорка Ренци, родившаяся 5 февраля 1977 года, были приняты в гражданство Российской Федерации.

Примечательно, что обе княгини Строцци являются потомками Моны Лизы. Именно такое открытие было сделано ранее итальянскими экспертами по генеалогии и истории. Также, по сообщениям некоторых СМИ, они, вероятно, являются потомками первых русских эмигрантов.

Старшая Строцци — Наталия — актриса и балерина, её мемуары были изданы на многих языках мира, в том числе и на русском.

Ирина в свою очередь закончила экономический факультет Миланского университета, стажировалась у экс-председателя Европейской комиссии Жозе Мануэля Баррозу в Брюсселе и у бывшего британского премьер-министра Тони Блэра. Сейчас в её планах открытие собственного бизнеса.

Ранее Лайф сообщал, что сегодня Владимир Путин подписал указ, согласно которому российское гражданство получили 73 человека, в том числе американский поэт и драматург Джулиан Генри Лоуэнфельд.