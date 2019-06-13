США обвинили Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе

BREAKING: Sec. Pompeo says the US blames Iran for the attacks on 2 tanker ships in the Gulf of Oman today. https://t.co/WzJJ6PwPRj pic.twitter.com/W34CH78hHt — NBC News (@NBCNews) 13 июня 2019 г.

Госсекретарь США Майк Помпео во время брифинга с журналистами заявил, что Штаты возлагают на Иран ответственность за нападение на танкеры в Оманском заливе.

— Правительство Соединённых Штатов считает, что Исламская Республика Иран несёт ответственность за нынешние нападения в Оманском заливе, — заявил Помпео.

Он подчеркнул, что выводы основаны на разведанных, которые опираются на анализ использованного оружия. Данные атаки Помпео назвал угрозой всему мировому сообществу, а также посягательством на свободу судоходства. Также он призвал Иран отвечать на дипломатию дипломатией.

Напомним, сегодня в Оманском заливе были атакованы два танкера — Front Altair (ходит под флагом Норвегии) и Kokuka Courageous (Панама). Граждане России, Грузии и Филиппин были членами экипажа на Front Altair, который перевозил топливо. Есть версия, что в танкер попала торпеда.