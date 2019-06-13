В "Нафтогазе" назвали абсурдным предложение Новака о возобновлении поставок газа

Предложение Москвы о продлении газового контракта с Украиной на действующих условиях является абсурдным. Такое мнение в своём "Фейсбуке" выразил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Он подчеркнул, что Киев не получал подобных предложений от Москвы, однако Незалежная готова рассмотреть таковые. Витренко также предположил, что министр энергетики РФ Александр Новак говорил об условиях заключения мирового соглашения, которые были достигнуты до решения предыдущих арбитражей.

— То есть мы должны как минимум "добровольно" отказаться от 2,8 миллиарда долларов, а как максимум ещё и вернуться в статус должника по положениям контракта "бери или плати, — написал Витренко.

Он также подчеркнул, что Киев намерен добиваться прекращения строительства "Северного потока — 2" и готовиться к прекращению транзита голубого топлива уже в 2020 году.

Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Москва готова продлить контракт на транзит газа через территорию Украины на действующих условиях. Также он подтвердил готовность "Газпрома" снизить цену для потребителей в Незалежной на четверть.