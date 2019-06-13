Новак заявил, что Россия готова возобновить поставки газа на Украину

Москва готова продлить контракт на транзит газа через территорию Украины на действующих условиях. Об этом по итогам переговоров с заместителем председателя Европейской комиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем заявил глава Минэнерго Александр Новак.

— Россия здесь занимает конструктивную позицию, готова продолжать транзит газа через Украину и обеспечивать поставки европейским потребителям. Мы готовы на действующих условиях на продление контракта, — отметил Новак.

Кроме того, он подтвердил готовность "Газпрома" снизить цену для потребителей на Украине на 25% от сегодняшнего уровня.

— Украина получает сейчас, как вы знаете, реверсом тот же самый наш газ и несколько дороже, чем это было бы, если напрямую можно было бы поставлять, — подчеркнул министр энергетики, отметив, что Россия готова возобновить поставки газа самой Украине.

Как сообщал Лайф, в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что продление договорённостей о транзите российского газа через территорию Украины должно быть основано на прагматизме и отказе от бессмысленных судебных споров.