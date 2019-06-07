Миллер подтвердил готовность предоставить Украине скидку на газ

Российская энергетическая компания "Газпром" готова начать переговоры по поставкам на Украину газа из РФ, стоимость которого будет на 25% ниже нынешней. Об этом по итогам встречи с лидерами украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком в рамках ПМЭФ заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

— Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время, — сказал Миллер.

Он подчеркнул, что самым главным и самым значимым вопросом является заключение контракта о прямых поставках на Украину российского газа, а не продление контракта на транзит.

По словам Миллера, со стороны нового украинского президента Владимира Зеленского пока не было каких-либо сигналов по газовым вопросам.

Ранее украинская компания "Нафтогаз" признала способность России обойтись без Украины при транзите газа в Европу.