В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против "Северного потока – 2"

По предположению автора проекта, предложенные им меры должны защитить членов НАТО от "политического давления и манипулирования" со стороны России.

Сенатор-республиканец Джон Баррассо внёс в Конгресс США законопроект о санкциях против "Северного потока — 2".

— Президент Трамп был прав, недавно сказав, что Германия станет заложником России, если будет продолжать работу с российским газопроводом, — пояснил политик.

По словам автора законопроекта, санкции защитят членов НАТО от "политического давления и манипулирования" со стороны России.

Как ранее писал Лайф, президент США Дональд Трамп не рассказал о тех странах, в отношении которых могут быть введены санкции, однако он отметил, что Америка защищает Германию от России, в то время как первая делится миллиардами с Москвой.

Напомним, проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода по Балтийскому морю от России до Германии. Предполагается, что газопровод мощностью 55 млрд кубометров газа в год пройдёт через территориальные воды или исключительные экономические зоны Швеции, Финляндии и Дании. Последняя, впрочем, пока не дала разрешения на строительство.