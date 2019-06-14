Эксперт рассказал, чем могут быть опасны пятизвёздочные отели

По словам специалиста, клопы путешествуют вместе с туристами и потому даже гостиницы класса люкс могут быть заражены.

Даже в пятизвёздочном отеле туристы рискуют столкнуться с постельными клопами, заявил британский специалист по борьбе с вредителями Марио Станчев.

Чтобы избежать нежелательной встречи, Станчев посоветовал путешественникам перед заселением взять фонарик, снять простыню и осмотреть матрас, щели кровати и изголовье на наличие насекомых.

По его мнению, стоит хранить в ванной или душе чемодан с вещами, так как в таких условиях клопам будет трудно в него забраться.

Грязные вещи эксперт посоветовал хранить в полиэтиленовом пакете и как можно дальше от пола, по возможности стирать на месте, а не ждать возвращения домой. В случае если этого не избежать, он порекомендовал не открывать пакет с вещами вплоть до процесса стирки.

— Всё, что невозможно помыть (книги, плавательные очки, чехлы для гаджетов или любимую бейсболку), можно поместить в морозильную камеру как минимум на пять дней, — цитирует эксперта Daily Mail.

При этом он уточнил, что насекомые могут обитать везде, в том числе в картинных рамах, книгах и игрушках.

Ранее сообщалось, что в последние годы туристы из США и Европы стали чаще жаловаться на постельных клопов.