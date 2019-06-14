Иран отвергает обвинения США в атаке на танкеры в Оманском заливе

Иран отвергает все обвинения США в атаке на два танкера в Оманском заливе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на постоянное представительство исламской республики при ООН.

— Иран категорически отвергает необоснованные обвинения США в связи с инцидентами с нефтяными танкерами, произошедшими 13 июня, и осуждает их самым решительным образом, — говорится в заявлении постпредства.

Напомним, сегодня в Оманском заливе были атакованы два танкера: Front Altair (ходит под флагом Норвегии) и Kokuka Courageous (Панама). Граждане России, Грузии и Филиппин были членами экипажа на Front Altair, который перевозил топливо. Есть версия, что в танкер попала торпеда. Власти США уже возложили ответственность за произошедшее на Иран.