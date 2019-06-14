В Кемеровской области чиновница женила мужчину, который был без сознания

Любопытно, но она пошла на такой шаг по просьбе своей подруги. Теперь её ждёт суд.

В городе Таштаголе Кемеровской области руководитель загса женила местного жителя в тот момент, когда он был без сознания. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Отмечается, что на этот шаг она пошла по просьбе своей подруги. При этом при регистрации она не узнала желание мужчины, который находился в больнице с огнестрельным ранением. В итоге на следующий день он умер, а его "супруга" получила имущественные и личные неимущественные права и нематериальные блага.

Теперь чиновницу ждёт уголовное дело и разбирательство в суде из-за превышения должностных полномочий.